La ricerca di Google cambia ancora con l’arrivo di Discover anche su desktop

Google continua a evolversi con l'introduzione di Discover anche su desktop, rendendo il feed accessibile direttamente dall'homepage. Questo aggiornamento, già attivo in alcuni Paesi, segna un'importante trasformazione nel modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti online. Scopri di più su questa novità che sta rivoluzionando la ricerca su Google.

In alcuni Paesi è iniziata l'integrazione del di Discover nell'homepage di Google da desktop. Un cambiamento per molti aspetti epocale.

