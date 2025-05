La rana freccia “celestiale” una nuova specie velenosa appena scoperta in Amazzonia

In Amazzonia, è stata recentemente identificata una nuova e affascinante specie di rana freccia: la Ranitomeya aetherea. Caratterizzata da colori vivaci, questa rana non è solo un gioiello della natura, ma anche un potente veleno, tipico delle rane freccia sudamericane. Scopriamo di più su questa straordinaria scoperta e il suo habitat unico.

In Amazzonia, è stata appena scoperta una nuova specie di rana freccia. Si chiama Ranitomeya aetherea, è coloratissima e come tutte le altre rane freccia sudamericane produce sulla pelle un veleno letale. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La rana freccia “celestiale”, una nuova specie velenosa appena scoperta in Amazzonia

