In un incontro che unisce sport e fede, il Papa ha ricevuto il giovane talento del tennis Jannik Sinner in Vaticano. Tra battute e risate, si è parlato di Wimbledon e della passione per il tennis, dove la meraviglia del momento supera ogni fantasia. Una giornata che ha mescolato autenticità e leggerezza, sotto il segno delle palline gialle.

Il pontefice ha incontrato il campione in Vaticano, tra palline gialle, Coppa Davis e ironia. Quando la realtà supera ogni fantasia 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La racchetta, le battute, il Papa tennista a Sinner: “A Wimbledon giocherei”

