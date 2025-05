Automobilista indisciplinato arriva a una riunione all’interno di Palazzo del Popolo e lascia l’auto parcheggiata in maniera irregolare facendo scattare una serie di proteste. L’autore di questo parcheggio quanto meno ‘selvaggio’ pare sia uno dei membri della giunta camerale della Camera di Commercio, l’ente che divide gli spazi dello storico edificio di epoca fascista con la sede comunale principale. Lo stesso che, almeno così abbiamo potuto ricostruire, non era la prima volta che si lasciava andare a comportamenti analoghi. Il fatto è successo, o per meglio dire è ri-successo, ieri mattina all’angolo tra piazza Cavour e la fine di via Frediani, dove si trova uno dei due piccoli parcheggi interni, questo dedicato prettamente proprio alla Camera di Commercio. Nella seconda parte della mattinata l’automobilista è arrivato e ha letteralmente abbandonato la sua vettura per metà , con i due pneumatici di sinistra, sopra il marciapiede, ma soprattutto ostruendo di fatto l’uscita dal piccolo parcheggio alle altre auto in sosta. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta. Il furbetto blocca mezzo Comune