La proposta sarebbe arrivata a sorpresa durante una romantica fuga sul lago di Como

Un'incantevole fuga romantica sul lago di Como si è trasformata in un momento indimenticabile per Ilary Blasi. Con un tramonto mozzafiato e una barca che solca le acque, Bastian Muller ha scelto questo scenario da sogno per chiederle la mano, regalando alla conduttrice un anello brillante, inaspettato e emozionante.

U n tramonto sul lago di Como, una barca che scivola sull’acqua e un anello che brilla sulla mano di Ilary Blasi: è lo scenario da sogno scelto da Bastian Muller per chiedere la mano della compagna. La conduttrice, reduce dalla chiusura del programma The Couple, è stata sorpresa dal suo fidanzato con una gita romantica che si è trasformata in un momento indimenticabile. Ilary Blasi e l’anello misterioso: simbolo d’amore con Bastian Muller? X Leggi anche › Ilary Blasi e Bastian Muller aspettano un bambino? L’indizio che incuriosisce i fan Ilary Blasi e Bastian Muller, la storia d’amore. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi si è legata all’imprenditore tedesco in modo stabile. « Mi rende molto felice », ha detto a Verissimo. Aggiungendo: « Sto bene. Mi sento sicura». Parole che raccontano una serenità affettiva ormai ritrovata e che potrebbe essere coronata, presto, dai fiori d’arancio. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La proposta sarebbe arrivata a sorpresa, durante una romantica fuga sul lago di Como

