La promessa anticipazioni al 24 maggio | don Gregorio muore improvvisamente

Nelle prossime puntate de "La Promessa", attese dal 18 al 24 maggio, la comunità sarà scossa dall'improvvisa morte di don Gregorio. Julia, ancora piena di rancore nei confronti di Curro per la perdita del fidanzato Paco, affronterà nuovi conflitti, mentre Vera osserva con tristezza il dramma della madre. Un'intensa settimana di emozioni e tensioni in arrivo!

La promessa, anticipazioni dal 18 al 24 maggio. La notizia della morte improvvisa di don Gregorio sconvolge tutti. Julia continua a nutrire rancore verso Curro, accusandolo della morte di Paco, il suo fidanzato caduto al fronte. Nel frattempo, Vera osserva con amarezza come la madre sia riuscita a conquistare le cuoche grazie ai suoi modi.

