La Promessa anticipazioni 16 maggio 2025 | Teresa mette in guardia Marcelo

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda venerdì 16 maggio? Teresa avvisa Marcelo e lo implora di fare maggiore attenzione al lavoro, altrimenti ci saranno delle conseguenze. La puntata de La Promessa di venerdì 16 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Teresa avverte Marcelo di fare maggiore attenzione al lavoro, in quanto ha combinato troppi danni. La donna è fortemente preoccupata e teme che il marito possa perdere il lavoro. Intanto, Martina dice a Curro che Julia potrebbe avere un forte interesse verso di lui, ma il giovane tranquillizza la marchesina ribadendo di amarla e di non essere in alcun modo interessato a Julia. Don Lorenzo provoca Pelayo.

