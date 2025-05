La produzione Maserati torna a casa | GranTurismo e GranCabrio saranno prodotte a Modena

La produzione delle Maserati GranTurismo e GranCabrio tornerĂ a Modena, nello storico stabilimento di viale Ciro Menotti entro la fine del 2025. La cittĂ emiliana è il cuore pulsante della Casa tridentina, che a sua volta è anche un’eccellenza della Motor valley. Simultaneamente alla ricollocazione della produzione delle automobili GranTurismo e GranCabrio, come annunciato da Stellantis in una nota, a Torino inizierĂ la produzione della nuova Fiat 500 Ibrida, che garantirĂ la continuitĂ operativa alle carrozzerie di Mirafiori e al personale. «Torino e Modena – si legge nella nota di Stellantis – rappresentano due punti di riferimento di eccellenza dell’impronta industriale del Paese e sono tra i pilastri del piano di Stellantis per l’Italia». Anche se la Fiom ritiene che lo spostamento di Maserati sia «l’ennesima batosta per Torino», Uilm ritiene che «lo spostamento a Modena dell’assemblaggio delle sportive Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio è una buona notizia in sĂ©, poichĂ© contribuirĂ alla saturazione dei 180 lavoratori addetti alla officina, nonchĂ© un segnale positivo per il futuro» La produzione di Maserati torna a casa, Stellantis: «Modena è un fiore all’occhiello». 🔗Leggi su Secoloditalia.it

