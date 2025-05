La primaria fa scuola Iter e progettazione studiati in un seminario

La scuola primaria di Pasturo si rinnova attraverso un’iniziativa coinvolgente, in cui ingegneri, architetti e geometri si uniscono per progettare un ambiente educativo innovativo, sicuro e sostenibile. Il recente seminario tecnico organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecco ha rappresentato un importante passo nel percorso di trasformazione e apertura della scuola alla comunità.

Una scuola nuova, sicura, sostenibile e aperta alla comunità. La scuola di Pasturo fa “scuola” tra gli ingegneri, architetti, geometri e periti. Il progetto di ricostruzione della primaria ha tenuto banco ad un seminario tecnico tra gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Lecco, ma anche degli Architetti, dei Periti industriali e al Collegio dei Geometri. Il progetto della nuova scuola nasce nell’ambito del Piano nazionale di Gse, il Gestore dei servizi energetici tramite il Conto termico, che sostiene la realizzazione di edifici scolastici ad alte prestazioni energetiche, sicuri dal punto di vista sismico e rispondenti ai nuovi modelli didattici. Il nuovo edificio sta sorgendo sulla precedente scuola demolita a seguito di verifiche che ne hanno evidenziato l’inadeguatezza rispetto agli standard di sicurezza sismica, oltre che impiantistica. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La primaria “fa scuola”. Iter e progettazione studiati in un seminario

Ne parlano su altre fonti

La primaria “fa scuola”. Iter e progettazione studiati in un seminario

Da msn.com: Una scuola nuova, sicura, sostenibile e aperta alla comunità. La scuola di Pasturo fa “scuola” tra gli ingegneri, ...

Ristrutturazione scuola primaria di Niccone, va avanti l'iter amministrativo

www3.saturnonotizie.it scrive: Sta proseguendo l'iter amministrativo riguardante i lavori di ristrutturazione presso la scuola primaria che sorge nella frazione di Niccone. Proprio nei giorni scorsi, a seguito di una manifestazione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

IL VIDEOGAME PER IMPARARE IL CODING ENTRA IN UNA SCUOLA PRIMARIA

Nintendo, con Laboratorio di videogiochi, ha creato un'esperienza di gioco che permette di imparare, in modo interattivo, la programmazione di un videogioco.