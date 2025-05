La prima nomina di Papa Leone a Callao in Perù

Il Papa ha recentemente nominato padre Miguel Angel Contreras Llajaruna come vescovo ausiliare della diocesi di Callao, in Perù. Questa storica nomina segna un passo importante per la Chiesa locale, con padre Contreras già noto per il suo impegno come vicario episcopale per la Vita consacrata e superiore del distretto America del Sud dei Padri Marianisti.

