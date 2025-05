“Sono stata io ad aprire la porta alla polizia. Mi hanno citofonato annunciandosi e dicendo che dovevano salire a casa nostra, al sesto piano. Si è presentato un agente in borghese con un distintivo della Questura accompagnato da una persona della protezione civile. Le uniche parole che ci ha detto sono state: ‘Sarebbe opportuno che lei rimuovesse la bandiera della Palestina appesa al balcone per ragioni di ordine pubblico. Al mio perché ha risposto più volte allo stesso modo. A quel punto.”. Imma Fasano è amareggiata, incredula per quanto è accaduto a lei e al marito Francesco Mirizzi martedì scorso in occasione del passaggio del Giro d’Italia per le strade di Putignano, comune in provincia di Bari. A dare eco alla vicenda sono state le figlie (fuori Italia in questo momento) attraverso i social. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La polizia a casa per farci togliere la bandiera palestinese? Una sensazione spiacevole”: il racconto della famiglia di Polignano