La polemica sulle etichette israeliane | Data valenza politica alla rassegna

La Rete Antifascista di Montespertoli ha espresso apprezzamento per la decisione del sindaco Alessio Mugnaini di annullare l’evento relativo alla Mostra del Chianti che prevedeva un confronto enogastronomico con i produttori di vino israeliano, provenienti da Ramat HaNagev. Per contro, l’ Associazione Fiorentina Amici di Israele non ha nascosto disappunto e delusione, in una seconda lettera inviata dal presidente Kishore Bombaci al primo cittadino montespertolese. La vicenda "esplosa" nei giorni scorsi continua com’era prevedibile a tenere banco, per una polemica che promette di non esaurirsi a breve. "Riconosciamo il pregio culturale dello scambio e quello scientifico della ricerca che avrebbero valorizzato l’evento in oggetto. Tuttavia riteniamo che la scelta di promuovere prodotti israeliani, in questo contesto storico drammatico, rischiava di essere percepita come una forma di legittimazione o normalizzazione di una situazione gravissima, in cui le responsabilità del governo Netanyahu sono riconosciute a livello internazionale come crimini di guerra e contro l’umanità – hanno detto gli esponenti di Rete Antifascista – siamo coscienti dell’esistenza di numerose esperienze virtuose di dialogo, coesistenza pacifica e collaborazione all’interno del complesso contesto israeliano-palestinese e ne riconosciamo il profondo valore trasformativo. 🔗Leggi su Lanazione.it

