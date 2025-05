Ora la piccola Repubblica di San Marino sogna davvero in grande. Per la quarta volta nelle sue 15 partecipazioni il Titano raggiunge la finale dell’Eurovision Song Contest grazie alla performance vibrante di Gabry Ponte. Il dj piemontese, vincitore dell’ultimo festival canoro sammarinese, con il suo brano ‘Tutta l’Italia’, ha conquistato un posto nella gran finale di sabato insieme a Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, Estonia, Portogallo e Ucraina. Un traguardo accolto con emozione dall’artista. "Sono emozionatissimo. Ci speravo davvero – dice – ma con la musica non si sa mai. Grazie di cuore a tutti i miei amici di San Marino e a tutti i miei fan italiani e del resto del mondo che mi hanno votato. È un onore far parte di questo spettacolo fantastico e non vedo l’ora di tornare sul palco per la finale". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La piccola repubblica sogna in grande con Gabry Ponte