La Piadineria investe ancora su Padova | nuova apertura in città

La Piadineria scommette ancora su Padova con l’apertura di un nuovo ristorante in via Venezia 9. Questo progetto rafforza la presenza del brand in città e celebra il piatto simbolo della tradizione culinaria italiana, conquistando ogni giorno nuovi clienti dal 1994. Un'accogliente proposta gastronomica che promette di deliziare i palati.

La Piadineria continua a scommettere su Padova, con l'apertura di un nuovo ristorante in via Venezia 9, che rafforza ulteriormente la presenza sul territorio del format che dal 1994 ha conquistato milioni di clienti grazie a uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica italiana: la.

