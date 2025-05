la pericolosa bufala della chemioterapia che alimenta i tumori

Una vecchia e pericolosa narrazione ancora in circolazione su Facebook, spesso diffusa da alcuni sostenitori delle medicine alternative, √® quella secondo cui la chemioterapia sortirebbe effetti nocivi al punto da far s√¨ che le cellule sane ¬ęalimentino la crescita dei tumori ¬Ľ. Viene citato uno studio a sostegno della narrazione, nonostante non supporti la tesi. Lasciamo immaginare ai lettori quali conseguenze ci sarebbero nella salute di tanti pazienti se questo genere di narrazioni venisse preso sul serio. Per chi ha fretta:. Diverse condivisioni citano uno studio che scoprirebbe come la chemioterapia nutrirebbe i tumori invece di combatterli.. Si cita anche una affermazione ambigua di un co-autore della ricerca che sembra avvalere la narrazione.. In realt√† i ricercatori suggerivano ben altro. 🔗Leggi su Open.online

