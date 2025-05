" Pizza margherita dal sapore e consistenza del cartone. Terribile. Sono stata malissimo e tutt’ora purtroppo sento ancora le conseguenze di quella pizza. Tavolo sporco e servizio lentissimo. Da dimenticare", scriveva un mese e mezzo fa Laura Roberta Ferrario, cinquantenne che lavora in zona stazione Centrale, in un recensione on line lasciata dopo aver pranzato nel ristorante pizzeria “Friends” di via Fabio Filzi. È il locale scelto domenica 4 maggio dal tranviere Davide Teruzzi e alcuni suoi colleghi che hanno accusato malori quel giorno e sono andati al pronto soccorso. Teruzzi, 50 anni, tre giorni dopo ha avuto un attacco cardiaco, e ne è morto domenica 11 maggio al San Raffaele. Se esista una correlazione tra il pasto consumato una settimana prima, a base di pesce e molluschi, e il decesso, saranno le indagini dei carabinieri del Nas a chiarirlo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La peggior pizza della vita: "Avrei dovuto denunciarli"