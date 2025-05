L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 85 voti favorevoli, 21 contrari e 28 astensioni, il ddl d’iniziativa popolare per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. La proposta di legge popolare, nata su iniziativa della Cisl, era già stata approvata dalla Camera e diventa così legge. “Una lunga marcia che ha visto la Cisl raccogliere quasi 400.000 adesioni in tutte le regioni, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, nei territori –ha detto la leader nazionale Daniela Fumarola –. Un cammino della responsabilità che ha fatto emergere con forza il valore popolare e anti populista di questa riforma: una risposta democratica ai bisogni veri delle persone, verso un’innovazione che guarda al futuro e non al passato, lontana da ogni sterile ideologismo e demagogia” “L’approvazione della legge sulla Partecipazione segna un cambiamento culturale, riconoscendo il ruolo centrale dei lavoratori nella vita delle imprese – le fa eco Francesco Corna, segretario generale di CISL Bergamo. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa è legge: “È un cambiamento culturale”