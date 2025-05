La partecipazione all’utile delle imprese è legge fascista!

La nuova legge sulla partecipazione agli utili d'impresa rappresenta un traguardo storico per i lavoratori italiani. Approvata con una maggioranza schiacciante in Parlamento, questa misura riscrive una pratica risalente al regime fascista, sancendo un diritto fondamentale per la classe lavorativa. Una vittoria che corona decenni di lotte per una maggiore equità economica.

Roma, 15 mag – 85 sì, 21 no e 28 astenuti: la partecipazione agli utili d’impresa da parte dei lavoratori è legge! Il provvedimento, presentato in Parlamento il 26 febbraio ultimo scorso, è ora definitivo. Una vittoria lunga ottant’anni. Approvata la proposta di legge sulla partecipazione agli utili d’impresa da parte dei lavoratori. A 24 ore dall’ approvazione della proposta della Cisl divenuta legge dello Stato, nessun matto lanciatore di pietre ha ancora lanciato l’allarme secondo cui un’aula sorda e grigia è stata trasformata in un bivacco di manipoli. Nessuna gattara dai capelli viola ha visto la secessione dell’Aventino, eppure sentire parlare più che concretamente nella capitale, Roma, non Verona, di socializzazione delle imprese fa un certo effetto. Sì, siamo nel 2025 e questo tema, seppur concezione di quasi un secolo fa, è più attuale che mai. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La partecipazione all’utile delle imprese è legge (fascista!)

