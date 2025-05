La parmigiana Elisa Camellini eletta segretaria generale della Filcams Cgil Sicilia

Elisa Camellini, sindacalista parmigiana di 54 anni, è stata eletta all'unanimità segretaria generale della Filcams Cgil Sicilia, sindacato che rappresenta i lavoratori del terziario, turismo e servizi. La sua nomina è stata ratificata dall'assemblea generale regionale, alla presenza del segretario generale della categoria, Fabrizio. Un importante passo per il sindacato siciliano.

Elisa Camellini, sindacalista parmigiana di 54 anni, è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Sicilia, sindacato dei lavoratori del terziario, turismo e servizi. L’ha eletta all'unanimità l’assemblea generale regionale, alla presenza del segretario generale della categoria, Fabrizio. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - La parmigiana Elisa Camellini eletta segretaria generale della Filcams Cgil Sicilia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La vera tradizione parmigiana "Da Eletta"

Secondo parmatoday.it: Se stiamo cercando le specialità del territorio parmense, cucinate come era solita fare la nostra nonna nel rispetto per la tradizione, non possiamo non passare per la Trattoria “Da Eletta” a Sala ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nato - Rutte sarà il prossimo segretario generale: le 5 sfide che lo attendono

Ma rimane ancora un terzo degli alleati, compresa l'Italia, che nel 2024 ancora non rispetta l'impegno assunto 10 anni fa.