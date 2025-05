La nuova vita di Paolo Gentiloni | via libera del comitato etico della Commissione Ue al suo nuovo lavoro da lobbista e consulente

Archiviata l’esperienza da commissario europeo all’Economia, c’è chi avrebbe scommesso che Paolo Gentiloni sarebbe diventato presto il nuovo segretario del Partito democratico. Elly Schlein, invece, è rimasta saldamente alla guida dei dem, costringendo l’ex premier a cercarsi un nuovo lavoro. Un’impresa tutt’altro che ardua per chi, come lui, può vantare nel proprio curriculum cinque anni trascorsi alla Commissione europea e un anno e mezzo a Palazzo Chigi. E infatti, pochi mesi dopo il suo ritorno in Italia, Paolo Gentiloni ha iniziato a lavorare come speaker e consulente per The European House Ambrosetti, lo stesso think tank che organizza ogni anno il Forum di Cernobbio. Il via libera del comitato etico di Bruxelles. Per cominciare questa nuova avventura professionale, scrive Euractiv, Gentiloni ha dovuto richiedere il via libera del Comitato etico indipendente della Commissione europea, chiamato a esprimersi proprio sulla compatibilitĂ con i trattati delle attivitĂ che i commissari intendono svolgere al termine del loro incarico. 🔗Leggi su Open.online

