Prima regola: non avere fretta. Ci vuole circa mezz’ora perché l’occhio possa abituarsi bene alla visione notturna. Seconda regola: trovarsi nel posto giusto, da ottocento-mille metri di altitudine in su e, soprattutto, ben lontani dai centri abitati. È il fenomeno del “Noctourism”, tra i principali trend delle vacanze 2025: vivere la notte per fare esperienze immersive nella natura. In questo caso, naso all’insù, con l’aiuto di una carta astronomica o meglio ancora di un esperto, per perdersi nella magia del cielo stellato, tra le costellazioni dei mesi estivi come il Cigno, l’Aquila e la Lira e le loro tre stelle più luminose, Deneb, Altair e Vega. Un’esperienza scientifica ma anche spirituale e di connessione con l’universo, ed è proprio questo mix ad aver trasformato l’astroturismo da fenomeno di nicchia a tendenza per “turisti della notte”. 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La nuova tendenza si chiama Nocturnism: nascono i turisti della volta celeste