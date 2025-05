la nuova piscina fiammetta slitta la fine del cantiere

La consegna della nuova piscina Fiammetta da parte della ditta che sta occupandosi dei lavori avverrà entro il prossimo 30 dicembre, mentre la demolizione dell’attuale edificio e la sistemazione delle aree esterne è stata riprogrammata entro la fine del prossimo febbraio. E’ il nuovo cronoprogramma relativo al maxi-cantiere con un quadro economico di oltre 9 milioni di euro attualmente in corso, alla luce della richiesta di proroga richiesta (ed ottenuta) dall’impresa edile. Molteplici gli imprevisti che hanno portato allo slittamento dei termini: durante le operazioni di scavo e realizzazione delle fondazioni è emerso che la falda acquifera si trovava ad una quota superiore al piano di imposta della platea, per un imprevisto che ha creato ritardi nell’esecuzione degli scavi (e di conseguenza, dei getti in calcestruzzo). 🔗Leggi su Lanazione.it

