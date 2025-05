Il 15 maggio 1948 Israele si proclama Stato e obbliga con la violenza e la distruzione un milione di palestinesi a lasciare le proprie case. L’anniversario della Nakba è una rievocazione storica: sfollamento forzato, demolizioni a tappeto, sterminio. Il piano, spiega Netanyahu è ancora quello di allora: “Stiamo distruggendo quante più abitazioni possibili per fare in modo che non abbiano più case alle quali tornare”. Dove non arrivano a distruggere le bombe e i bulldozer arriverà la fame, in quello che Medici Senza Frontiere descrive oggi come “un campo di sterminio”: “Non faremo entrare nemmeno un chicco di grano”, aveva promesso il ministro Bezalel Smotrich. Così è dal 2 marzo: dopo aver distrutto i campi coltivati, la rete idrica, bombardato l’80 per cento delle case e tutti i forni, il governo israeliano sta bloccando l’ingresso di cibo per lasciare che i palestinesi muoiano di fame. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La nuova Nakba era già nel piano del futuro ministro israeliano Smotrich nel 2017: nulla a che fare col 7 ottobre