La notte magica di Cesare Cremonini all' Olimpico | il bacio alla Coppa Italia

Il cantautore, tifosissimo del Bologna, fa festa in campo con i giocatori dopo la vittoria contro il Milan 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La notte magica di Cesare Cremonini all'Olimpico: il bacio alla Coppa Italia

Cremonini: “Sognavo che il Bologna vincesse anche per mio babbo, che viveva il calcio come me”

Scrive bologna.repubblica.it: Il cantautore in tribuna e poi in campo ad abbracciare tutti i giocatori: “Grazie, vi meritate questa Coppa” ROMA- Alla fine l’ha alzata anche lui la coppa al cielo di Roma, Cesare Cremonini impazzito ...

Coppa Italia, sul web esplode la festa dei vip. Morandi, Cremonini, i politici: “Una notte indimenticabile”

Come scrive msn.com: Dai grandi cantautori agli ex calciatori, fino a esponenti di centrodestra e centrosinistra. Al coro si aggiungono diversi ‘forestieri’: tutti vogliono fare i complimenti alla squadra ...

Testo e significato di Nonostante Tutto, Cesare Cremonini ed Elisa tornano a duettare in una nuova canzone

fanpage.it scrive: Nonostante tutto è la nuova canzone che vede collaborare Cesare Cremonini ed Elisa dopo l'esperienza di Aurore boreali, presente in Alaska Baby: ecco ...

