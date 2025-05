La Notte Europea dei Musei al Parco Archeologico di Ercolano

La Notte Europea dei Musei segna l'apertura della Primavera dell'Arte al Parco Archeologico di Ercolano, offrendo un calendario di esperienze culturali straordinarie. Questo evento inaugura un periodo di successo, con un incremento del 3% di visitatori nei primi quattro mesi del 2025, confermando l'attrattiva unica di questo patrimonio storico.

Primavera dell’Arte al Parco Archeologico di Ercolano: si apre con la Notte Europea dei Musei e un ricco calendario di interessanti esperienze culturali. Prosegue il fortunato periodo positivo del Parco Archeologico di Ercolano, che già registra un +3% di visitatori nei primi quattro mesi del 2025 rispetto al 2024, con un totale pari a 194.302 . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - La Notte Europea dei Musei al Parco Archeologico di Ercolano

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Notte Europea dei Musei 2025: un viaggio nella cultura Campana

Si legge su msn.com: Il 17 maggio 2025, la Campania si prepara a celebrare la ventunesima edizione della Notte Europea dei Musei, un'iniziativa che promuove il patrimonio culturale e l'identità ...

Al Parco di Ercolano: si apre con la Notte Europea dei Musei

Secondo laprovinciaonline.info: Ercolano. Prosegue il trend positivo per il Parco Archeologico di Ercolano, che registra un +3% di visitatori nei primi quattro mesi del 2025 rispetto al 2024, ...

Primavera dell’Arte al Parco di Ercolano al via con la Notte Europea dei Musei

Scrive napolitoday.it: Il via ufficiale della Primavera dell'Arte cade sabato 17 maggio, con l'adesione del Parco alla 21ª edizione della Nuit Européenne des Musées, promossa dal Ministero della Cultura francese con il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Costruisci il parco di divertimento con Park Beyond!

Scopri il nuovo trailer di Park Beyond con protagonisti i personaggi della campagna, impegnati a trasformare in realtà le loro idee più folli e a fornire maggiori informazioni sulla costruzione modulare e l'ampia personalizzazione del gioco, che consentiranno a chiunque di creare un parco davvero personalizzato.