La Notte dei Musei 2025

La Notte dei Musei 2025 si prepara a incantare Roma sabato 17 maggio, in occasione della Nuit Européenne Des Musées. Questa quindicesima edizione, organizzata da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina, celebra la fusione tra le arti, offrendo un'esperienza unica di cultura, storia e creatività nei più affascinanti musei della capitale.

In concomitanza con la Nuit Européenne Des Musées, sabato 17 maggio si svolgerà la quindicesima edizione della Notte dei Musei di Roma, consueta celebrazione primaverile dell'incontro tra le arti promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Notte dei Musei 2025 a Firenze e in Toscana, la guida alle aperture serali

Scrive lanazione.it: Sabato 17 maggio un'occasione imperdibile per poter visitare i luoghi della cultura fino a tarda sera. Ecco chi aderisce, quali sono gli orari e se è necessaria la prenotazione. Gli ingressi sono grat ...

Notte dei Musei, le aperture serali a Firenze e provincia

Come scrive lanazione.it: Coinvolti i principali musei: dagli Uffizi al Bargello, ma anche visite alle ville medicee della Petraia e di Cerreto Guidi ...

Notte dei Musei a Roma il 17 maggio: l’elenco dei musei da visitare a 1 euro e gli eventi in programma

Lo riporta fanpage.it: I musei di Roma e non solo saranno aperti dalle 20 alle 2 per la Notte dei Musei sabato 17 maggio. L’ingresso sarà gratuito o alla simbolica cifra di un euro. Oltre cento gli spettacoli in programma ...

