La musica come potere capace di ' plasmare' la materia l' incontro all' Istituto Masini

La musica, potente strumento di trasformazione, si fa incontrare con l'arte all'Istituto Musicale Angelo Masini. Domenica 18 maggio, l'evento "La vista dell'udito. Suoni d'arte che, sfidati a ritrattare e ad autoritrarre, non si ritraggono" celebra la sinergia tra suono e immagine, in connessione con la mostra "Il ritratto dell’artista".

Domenica 18 maggio l’Istituto Musicale Angelo Masini, in collaborazione con la Sala San Luigi, propone l’evento musicale dal titolo “La vista dell'udito. Suoni d'arte che, sfidati a ritrattare e ad autoritrarre, non si ritraggono", collegato alla Mostra “Il ritratto dell’artista” in esposizione. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La musica come potere capace di 'plasmare' la materia, l'incontro all'Istituto Masini

Potrebbe interessarti su Zazoom

Run the Jewels x Cyberpunk 2077: nuovo video musicale

Guarda il nuovo video musicale dei Run The Jewels a tema Cyberpunk 2077 Il video musicale mostra El-P e Killer Mike, noti come Run The Jewels (RTJ), mentre cantano No Save Point, brano che? stato composto appositamente per Cyberpunk 2077 e pu? essere ascoltato anche all?interno del gioco.