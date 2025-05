La mozione di sfiducia è legittima | il Tar respinge il ricorso dell' ex sindaca di Realmonte

La mozione di sfiducia è stata giudicata legittima dal Tar Sicilia, che ha respinto il ricorso dell'ex sindaca di Realmonte. Il tribunale ha sottolineato come tale provvedimento goda di elevata discrezionalità, sindacabile solo in presenza di illogicità manifeste o travisamenti evidenti dei fatti, condizioni non riscontrate nel caso specifico.

"Rientrando la mozione di sfiducia tra i provvedimenti caratterizzati da una elevatissima discrezionalità, essa è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, che nella fattispecie risultano insussistenti". Regge dinnanzi al Tar Sicilia la mozione di sfiducia.

