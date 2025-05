la movida anticipa musica dal pomeriggio

Poche deroghe agli stabilimenti balneari e c’è chi anticipa la movida al primo pomeriggio. Partirà ufficialmente sabato la stagione estiva: gli stabilimenti saranno accessibili ma solo in presenza del servizio di salvamento, che dovrà essere attivo ogni 300 metri fino al 6 giugno, giorno in cui è fissato il termine della ‘bassa stagione’. E se la scorsa estate molti stabilimenti la notte si trasformavano in una discoteca a cielo aperto, quest’anno non sarà più possibile senza la licenza di pubblico intrattenimento. Dal 1 maggio sono diversi gli stabilimenti balneari che hanno approfittato per aprire il bar dello chalet già dall’aperitivo, anticipando la serata che, come da regolamento, senza deroghe terminerà alle 21,30 a meno che il bar dello stabilimento non sia consorziato con un locale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

