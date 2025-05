la mixology traina anche il mercato dell ingredientistica

Quando si dice che la mixology è gastronomia liquida, non ci si sbaglia mai di troppo e non è soltanto una questione di ricette. Secondo i dati diffusi da Circana in occasione di Beer&Food Attraction 2025, l’arte della miscelazione ha continuato a trainare anche nel 2024 il consumo di spirits, che hanno totalizzato vendite all’ingrosso per 689 milioni di euro (in crescita del 6,4 per cento rispetto al 2023). La maggior parte degli acquisti sarebbe mossa proprio dai cocktail, per i quali il momento dell’aperitivo diventa sempre più importante, coprendo un 46 per cento del valore totale. Tra gli spirits è il gin a dominare, seguito da amari, vodka, rum e whisky. Se però è vero che la mixology traina le vendite di bevande spiritose, è vero anche che sta trainando un mercato collaterale, in cui rientrano tutta una serie di ingredienti legati alla preparazione dei drink. 🔗Leggi su Linkiesta.it

