La mamma sotto ricatto | Subito ho dato 2mila euro Poi chiedevano altri soldi

Nella triste realtà del calcio giovanile, il merito spesso svanisce davanti al potere del denaro. La mamma, in preda al ricatto, cede subito 2mila euro, sperando in una chance per il figlio. Ma le richieste aumentano, rivelando un sistema marcio dove i più abbienti possono 'comprare' non solo posti in squadra, ma anche la gloria sportiva.

Da una parte l’illusione di poter giocare, dall’altra la certezza di dover pagare. Ci sono settori giovanili dove più del merito vale il reddito. Col relativo prezziario della vergogna che consente di ‘comprarsi’ posti in squadra ma pure le convocazioni nelle rappresentative. Si va dai 10mila euro per una maglia negli allievi fino agli 80mila per allenamenti in prima squadra con esordio. Dipende dalla categoria e da falsi procuratori che con la complicità di alcuni dirigenti camuffano le mazzette del pallone sotto forma di spese necessarie per coprire vitto e alloggio che, nel caso di calciatori minorenni, dovrebbe essere a carico della società. Una mamma che vive nell’hinterland milanese, con coraggio, rompe il muro di omertà. Perché ha deciso di parlare? "Intanto le chiedo l’anonimato, perché io e mio marito temiamo ripercussioni sul nostro ragazzo di 16 anni. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La mamma sotto ricatto: "Subito ho dato 2mila euro. Poi chiedevano altri soldi"

