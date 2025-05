La mamma muore in casa | la figlia piccola la abbraccia per ore poi non va a scuola E scatta l' allarme

Una tragedia straziante ha scosso Trieste il 13 maggio: una donna ucraina di circa 30 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, accanto alla figlia di 6 anni, che l'ha abbracciata per ore. L'assenza della bambina a scuola ha destato preoccupazione, portando qualcuno a dare l'allarme e scoprire la drammatica situazione.

Una donna ucraina di circa 30 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Trieste, accanto alla figlia di 6 anni che l'ha vegliata per ore. La tragedia è avvenuta il 13 maggio, ma è stata scoperta solo alcune ore dopo, dopo che la bambina non si è presentata a scuola. A dare l'allarme sono. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - La mamma muore in casa: la figlia piccola la abbraccia per ore, poi non va a scuola. E scatta l'allarme

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mamma accusa un malore e muore sotto gli occhi della figlia di 6 anni: l'allarme lanciato dalla scuola

Riporta msn.com: TRIESTE - Mamma ha un malore e muore, la figlia di 6 anni la veglia per tutta la mattina. A dare l'allarme è stata la scuola della piccola che, non vedendola arrivare, ha chiamato ...

Mamma trovata morta in casa, la figlioletta di 6 anni è rimasta a vegliarla in lacrime abbracciata al suo corpo

Scrive msn.com: La mamma muore improvvisamente in casa. La figlioletta di 6 anni rimane abbracciata al suo corpo per ore, in lacrime. Il dramma si è consumato a Servola, vicino Trieste. La vittima ...

Mamma trovata morta in casa a 29 anni: era incinta del secondo figlio, all'ottavo mese

msn.com scrive: Era all'ottavo mese di gravidanza quando è crollata a terra sul pavimento della sua camera da letto: così è morta Aliesha Fisher, una giovane madre di 29 anni. A ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Morta la figlia dell’ex campione di ciclismo Giovanni Battaglin, Francesca aveva 40 anni

Come si legge purtroppo sul Corriere del Veneto, si è spenta a soli 40 anni Francesca Battaglin, figlia del grande campione di ciclismo Giovanni.