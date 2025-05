Giovedì in compagnia dei libri. L’ Associazione Scrittori Aretini "Tagete" ha inaugurato un nuovo ciclo di presentazioni letterarie alla Libreria Feltrinelli di Arezzo, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare autori e scoprire nuove opere, oggi alle 17,30 sarà la volta di Franca Canapini (nella foto) con "Una luce perenne contro l’oscurità": un interessante saggio nel quale l’autrice traduce e analizza la lectio magistralis (alocución), che il poeta spagnolo Federico Garcia Lorca pronunciò nel 1931, in occasione dell’inaugurazione della biblioteca pubblica del suo paese natale, Fuente Vaqueros. Un libro sul valore della lettura e della cultura, sul valore civile delle biblioteche, intese come luoghi di luce-conoscenza in grado di combattere l’oscurità-ignoranza, secondo il discorso entusiasta di Lorca, ancora oggi valido sia dal punto di vista etico sociale sia da quello culturale letterario. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La luce perenne contro l’oscurità di Canapini alla Feltrinelli