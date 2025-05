La Juventus vuole strappare Antonio Pintus al Real Madrid | lo segue da almeno due anni

La Juventus punta a strappare Antonio Pintus al Real Madrid, seguendolo da oltre due anni. Con un'offerta ufficiale per la prossima stagione, il club torinese mira a riaverlo nella propria squadra per rilanciare il progetto sportivo. Scopri di più su questa intrigante trattativa!

La Juventus ha presentato un'offerta ad Antonio Pintus per la prossima stagione: vogliono riportare il preparatore atletico a Torino per ricostruire insieme il progetto. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La Juventus vuole strappare Antonio Pintus al Real Madrid: lo segue da almeno due anni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Juventus vuole strappare Antonio Pintus al Real Madrid: lo segue da almeno due anni

Scrive fanpage.it: La Juventus ha presentato un'offerta ad Antonio Pintus per la prossima stagione: vogliono riportare il preparatore atletico a Torino per ricostruire insieme ...

Juventus, Pintus prima mossa per strappare Conte al Napoli: bianconeri sul mago dei preparatori liberato da Ancelotti

Secondo sport.virgilio.it: Il preparatore del Real Madrid Pintus è considerato il migliore al mondo: la Juventus lo vuole per convincere Conte, che ha lavorato con lui all’Inter ...

Mercato Juventus: irrompe il Napoli! De Laurentiis vuole strapparlo alla concorrenza dei bianconeri, ecco l’ostacolo

Scrive juventusnews24.com: Mercato Juventus: irrompe il Napoli! De Laurentiis vuole strapparlo alla concorrenza dei bianconeri, ecco l’ostacolo Come riferito da Calciomercato.com, il Napoli è a caccia di un nuovo attaccante in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marcello Lippi: Nel cuore di Antonio Conte batte la Juventus

In un contesto di incertezza riguardante il futuro della panchina della Juventus, le recenti dichiarazioni di Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e CT campione del mondo nel 2006, hanno acceso i riflettori su Antonio Conte come possibile futuro tecnico della Vecchia Signora.