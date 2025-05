La guerra civile in Congo è lontana dalla conclusione Il governo di Kinshasa accusa il Ruanda di aiutare i ribelli | In 4 giorni uccisi 107 civili e rapiti altri 4mila

La guerra civile in Congo continua a intensificarsi, con il governo di Kinshasa che accusa il Ruanda di supportare i ribelli del Movimento 23 Marzo (M23). Negli ultimi quattro giorni, 107 civili hanno perso la vita e 4.000 sono stati rapiti, mentre il conflitto si prolunga senza una soluzione in vista, causando sofferenze inenarrabili alla popolazione.

Passano le settimane, ma non accenna a concludersi la sanguinosa guerra civile in Congo, che vede contrapposti l’esercito regolare e il gruppo ribelle del Movimento 23 Marzo (M23). Con i combattimenti sempre più duri e frequenti, il governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha accusato i miliziani di aver trucidato almeno 107 persone e rapito oltre 4.000 civili durante le operazioni di isolamento condotte a Goma tra il 10 e il 13 maggio. Secondo le autorità di Kinshasa, capitale del Paese, i ribelli avrebbero colpito civili scambiati per membri di gruppi armati legati all’esercito congolese. Sempre secondo fonti istituzionali, le vittime sarebbero state “caricate con la forza su camion diretti verso una destinazione sconosciuta, prima di essere giustiziate sommariamente, violentate o torturate”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La guerra civile in Congo è lontana dalla conclusione. Il governo di Kinshasa accusa il Ruanda di aiutare i ribelli: “In 4 giorni, uccisi 107 civili e rapiti altri 4mila”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Sudan e la guerra civile dimenticata tra bombe, fame e paura

msn.com scrive: La guerra civile in Sudan non fa quasi mai notizia, soprattutto nei feed social dominati da trend, sfide virali ...

Congo, guerra civile: emergenza umanitaria per gli sfollati

Come scrive video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Guerra in Congo, il ruolo dimenticato dell’Uganda, amico-rivale del Ruanda

Secondo msn.com: La minaccia di una nuova guerra regionale Ciò che sta accadendo nell’Est del Congo ricorda fin troppo ... Nel frattempo, la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto: milioni ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Protezione civile Guerra Ucraina : 600 euro al mese per i profughi in Italia

Si avvicina l'ordinanza della Protezione civile, per stanziare le risorse necessarie all'accoglienza dei profughi: 600 euro al mese per chi ha un alloggio autonomo, per un periodo di tre mesi dall'ingresso in Italia, fino al 31 dicembre di quest'anno.