la grande era dello swing tributo alle big band con musicisti da sogno

Un viaggio nel cuore pulsante dello swing. Un tuffo all’indietro nell’era d’oro del jazz per scoprire quanto ancora siano affascinanti quelle musiche e quelle atmosfere, quando ci si scatenava sulle note delle trascinanti big band. È quanto proporrà il concerto che si terrà domenica alle 17 a Seregno, nell’Auditorium di piazza Risorgimento, sotto il titolo “Tribute to the Big Bands“: a essere di scena sarà la Millennials’ Orchestra guidata dal clarinettista e direttore renatese Lorenzo Baldasso, origini milanesi ma brianzolo d’adozione, con una formazione solidissima e un’esperienza ben nutrita sia come clarinettista e sassofonista, sia come concertista e band leader. L’orchestra darà vita a un’esplorazione del repertorio delle grandi big band degli anni Trenta e Quaranta, di cui riporterà in vita melodie ed energia: saranno suonati i grandi classici di Duke Ellington, rarità del primo Frank Sinatra e soprattutto pezzi di Benny Goodman, oltre a brani di Helen Forrest, leggendaria voce della “Swing Era“. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

