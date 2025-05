La Gen X non molla i social e conquista anche TikTok

La Generazione X, cresciuta con media tradizionali, sta conquistando anche il mondo di TikTok e Instagram. Nel 2025, si afferma come il segmento in più rapida crescita su TikTok, secondo uno studio di Kolsquare. Un cambiamento sorprendente che dimostra come anche i 'nativi analogici' stiano abbracciando le nuove tecnologie e piattaforme social.

AGI - Sono cresciuti con la televisione, la radio e la stampa, ma oggi conquistano anche TikTok e Instagram: la Generazione X, ovvero le persone nate tra il 1965 e il 1980, è il segmento in più rapida crescita su TikTok nel 2025. È quanto emerge da uno studio condotto dalla tech company Kolsquare, che ha analizzato i comportamenti digitali delle diverse fasce d'età e tracciato una mappa aggiornata delle abitudini online degli over 45. Nonostante siano ancora pochi i creator della Gen X sui social (appena il 2% su TikTok e il 5% su Instagram), il pubblico senior sta crescendo a ritmi sorprendenti. Nel 2024, gli over 45 hanno rappresentato il 15,2% degli utenti totali su TikTok, superando la loro stessa quota su Instagram (14,2%). Un dato che sfida gli stereotipi generazionali e suggerisce una rivoluzione culturale in corso. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - La Gen X non molla i social e conquista anche TikTok

