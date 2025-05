la gamec vara il suo primo catalogo e pensa ad un nuovo allestimento

Bergamo. Una nuova sede, un’identitĂ che si rinnova: alla Gamec  è tempo di trasformazioni, dentro e fuori le sue mura. Mentre il museo si prepara a una svolta architettonica con i lavori per la sua nuova casa, l’istituzione riflette profondamente sulla sua identitĂ e sul suo ruolo. Come sottolinea la presidente del consiglio del museo Simona Bonaldi: “I lavori della nuova sede sono un’importante occasione per riflettere su quello che è il nostro ruolo di istituzione culturale e sulla nostra nuova identitĂ museale, fatta di inclusivitĂ e legame con la comunità ”. Non si tratta semplicemente di un riallestimento, ma di una tappa cruciale nell’evoluzione del museo, che si riafferma come istituzione culturale dinamica e in ascolto, capace di costruire un racconto inedito del presente attraverso sguardi molteplici sulle opere della collezione. 🔗Leggi su Bergamonews.it

