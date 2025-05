La fretta di Trump con l’Iran

Il tour mediorientale di Donald Trump, iniziato in Arabia Saudita e proseguito in Qatar, si avvicina alla conclusione. Le sue mosse strategiche suscitano preoccupazioni, in particolare per la gestione della relazione con l'Iran, un tema cruciale per la stabilità della regione e per la politica estera statunitense. Scopri di più sulle sue intenzioni e i possibili sviluppi.

Il tour mediorientale di Donald Trump si sta concludendo. Dopo la prima tappa in Arabia Saudita, dopo la seconda in Qatar, il capo della Casa.

