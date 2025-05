La folle notte di festa del Bologna per la Coppa Italia | chi a Roma chi in città all'alba Tra gioia e commozione

Una notte indimenticabile ha avvolto Bologna e Roma durante la festa per la Coppa Italia. Trentamila tifosi nella capitale, tra lacrime di gioia e brindisi, hanno celebrato un trionfo storico. In città, la stessa emozione ha unito i cuori di chi ha vissuto questa magica alba, tra abbracci e ricordi che resteranno per sempre.

La notte che Bologna non dimenticherà mai. Trentamila a Roma, chi in lacrime, chi a scolarsi birre, chi ad abbracciarsi. Altrettanti a Bologna. 🔗Leggi su Calciomercato.com

La folle notte di festa del Bologna per la Coppa Italia: chi a Roma, chi in città all'alba. Tra gioia e commozione

Bologna in festa per la vittoria della coppa italia dopo 51 anni: folla e festeggiamenti in piazza maggiore

Festa Bologna per Coppa Italia: trofeo arriva alle 5.06 in treno

