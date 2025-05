La fibromialgia mi ha portato alla depressione Ho dovuto fermare il lavoro e sono sul lastrico solo l’altro giorno ho speso 400 euro in farmacia | la storia di Fabio Salvatore

“La fibromialgia mi ha portato danni umani, sociali ed economici. Per ben due volte ho tentato di togliermi la vita”. A Ilfattoquotidiano.it Fabio Salvatore racconta la malattia che da diversi anni ha stravolto la sua esistenza. Una sofferenza non solo fisica, ma anche emotiva di cui parlerà in un libro in uscita il 5 giugno per Aliberti Editore e che lo ha portato sull’orlo dell’estremo gesto: “Mi sono sentito inutile e ancora una volta un peso per la mia famiglia”, spiega lo scrittore e regista, ideatore e direttore dei Magna Grecia Awards. In occasione della giornata mondiale della fibromialgia, abbiamo raccolto la sua testimonianza su questa patologia sempre più diffusa ma anche molto difficile da diagnosticare. “ Un viaggio tra gli invisibili ”, come dice lui stesso riferendosi alla condizione in cui si trovano a vivere circa 2 milioni di Italiani, poiché le istituzioni faticherebbero a riconoscere la loro esistenza. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

