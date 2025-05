La fermano la bloccano e le strappano la catenina d' oro | arrestati due giovanissimi

Due giovanissimi sono stati arrestati dopo aver derubato una ragazza in via Puccini. Mentre passeggiava tranquillamente, la giovane è stata avvicinata, bloccata e derubata della catenina d'oro. Dopo la fuga dei malviventi, la ragazza ha immediatamente contattato il 112, portando all'intervento delle forze dell'ordine sul posto per avviare le indagini.

La ragazza stava passeggiando tranquillamente in via Puccini quando, all'improvviso, due ragazzi si sono avvicinati, l'hanno bloccata, le hanno strappato la catenina d'oro che aveva al collo. Poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. La giovane ha chiamato subito il 112: sul posto sono.

Rapina davanti alla stazione. Strappano la catenina a un 15enne. Due stranieri inseguiti e arrestati

Lo riporta msn.com: cercando di proteggere con una mano la catenina, ma subito uno dei due ladri con violenza gli ha afferrato l’arto tenendolo bloccato, mentre l’altro ha strappato dal collo la collanina.

