La Disfida di Pietralata, tra natura e sport, è un luogo che sorprende. A pochi passi dalla stazione Tiburtina, un bosco si nasconde dietro la scritta “W LO STADIO DELLA ROMA”. Qui, la natura si intreccia con la passione calcistica, mentre il richiamo di un futuro stadio risuona tra gli alberi e i ricordi di una comunità vibrante.

Ma voi lo sapevate che a Pietralata, a un passo dalla stazione Tiburtina, c’è un bosco? Davanti all’ingresso di via degli Aromi, tutta bianca sugli spartitraffico di cemento armato, campeggia in stampatello la scritta “W LO STADIO DELLA ROMA”. Poco più sopra, affisso alle reti di ferro arrugginito che dividono la piccola stradina da uno dei terreni dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto, c’è un manifesto rettangolare dove si legge: “Corteo verso il Campidoglio. Nessuna indulgenza per il modello Giubileo”. Sotto sono disegnati i nemici di chi organizza la manifestazione: il termovalorizzatore, le navi da crociera e, appunto, lo stadio. “Pare che non lo fanno più”, dice sconsolato Francesco, 71 anni pensionato con il cuore giallorosso che vive da queste parti da tutta la vita. Il quartiere non lo vuole? “Ma che quartiere, so’ quattro scemi che si sono messi in testa che c’è un bosco”. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La disfida di Pietralata: è un bosco o uno stadio?

