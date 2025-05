La dirigente replica all' assessore | Da parte sua sterili polemiche Poche risorse umane e finanziarie

La dirigente Danila D’Angelo risponde all’assessore Olga Diana, definendo sterili le polemiche sollevate. In un contesto di risorse umane e finanziarie limitate, D’Angelo richiama l’amministrazione alle proprie responsabilità, sottolineando l’urgenza di affrontare le criticità nel settore ambiente sollevate da Diana. La tensione tra le due figure emerge chiaramente nella comunicazione.

La dirigente Danila D'Angelo replica alla nota dell'assessore Olga Diana e inchioda l'amministrazione dinanzi alle sue responsabilità. Diana aveva chiesto alla dirigente del settore ambiente di intervenire ad horas e porre in essere le azioni necessarie a risolvere alcune criticità nel settore.

