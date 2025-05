La destra il senso del ridicolo e l’assurdo attacco a Geppi Cucciari

Negli ultimi giorni, la destra italiana ha scatenato un assurdo attacco contro Geppi Cucciari, mettendo in luce il senso del ridicolo della situazione. Il "beef" in questione, inteso come disputa e non come carne, svela un paradosso: i non carnivori si nutrono di polemiche linguistiche, mentre la comunicazione assume toni sempre più surreali.

L’unico beef gradito ai non carnivori, che spesso masticano più volentieri l’inglese che le proteine animali (specie se fornite dai bovini), è quello che in slang americano significa disputa. Lo spostamento semantico non si deve al fatto che una disputa può diventare più sanguinosa di un filetto poco cotto, ma, pare, ai litigi fra allevatori di bovini, che spesso si accendevano intorno alla quantità e al prezzo del manzo, del beef, appunto. La premessa eccentrica serve solo ad accendere un pizzico di curiosità, a insaporire una disputa che, come la carne di manzo, quando è troppo bollita, diventa stopposa. Proprio come il beef fra la destra italiana, attualmente al potere (dove, visto lo stato dell’opposizione, resterà per i prossimi 30 anni) e il mondo della cultura e di quella parte di mondo dello spettacolo che più se la tira. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La destra, il senso del ridicolo e l’assurdo attacco a Geppi Cucciari

