Il razzismo e la discriminazione sono brutte bestie. Quando sono palesi e ancora di più quando sono subdoli. Tante e tante volte in questi anni mi è stato chiesto, da clienti e fornitori, di parlare con il titolare di Ginger e quando rispondevo che ero io non ci credevano e insistevano pure. E molti preferivano andare via piuttosto che parlare con me. Non solo, è capitato anche che qualche cliente si affacciasse in cucina e vedendo i ragazzi, tutti neri, ne rimanesse infastidito a tal punto da lasciare il locale prima ancora di ordinare, di provare la nostra cucina. Una sera al ristorante è arrivata una coppia di turisti italiani. Si sono seduti e hanno chiesto a una delle ragazze della sala se io fossi nera. Alla risposta positiva i due si sono alzati e sono andati via. Io ero in cucina e non mi sono accorta di nulla. 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La cucina come resistenza, il cibo come legame