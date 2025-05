La crisi di Conerobus Proclamato lo sciopero il sindaco prova a fermarlo Arriva un nuovo manager

La crisi di Conerobus si intensifica con lo sciopero annunciato per martedì prossimo. L'amministrazione comunale, socio di maggioranza, cerca di intervenire: il sindaco Silvetti e il vicesindaco Zinni convocano le sigle sindacali, mentre un nuovo manager si prepara a prendere le redini della situazione. La tensione è palpabile in attesa di sviluppi.

Conerobus, le sigle sindacali annunciano lo sciopero per martedì prossimo e l’amministrazione comunale, socio di maggioranza, cerca, con un tentativo estremo, di scongiurarlo. Sindaco Silvetti e vicesindaco Zinni hanno convocato le organizzazioni sindacali che hanno decretato lo sciopero di 4 ore del 20 maggio proprio il giorno prima. Intanto nel prosieguo della riunione interrotta lunedì scorso, il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato l’affiancamento di un manager esterno all’attuale Amministratore delegato, Giorgio Luzi, costretto a dare forfait a causa di una malattia che sta cercando di sconfiggere. Il Cd’A avrebbe già individuato il profilo da portare in azienda a tempo, ma la riserva non sarebbe ancora stata sciolta: si parla di una figura di adeguata competenza. Tornando allo sciopero, ieri con una lettera recapitata a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal sindaco e assessore con delega alla partecipata del Trasporto pubblico locale cercano di trovare un accordo per cancellare lo stato di agitazione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La crisi di Conerobus. Proclamato lo sciopero, il sindaco prova a fermarlo. Arriva un nuovo manager

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Azienda al verde e bus vecchi, i sindacati di Conerobus: «Ora scioperiamo»

msn.com scrive: ANCONA I sindacati di Conerobus verso lo sciopero ... protesta nazionale che il 20 maggio porterà gli autoferrotranvieri allo sciopero per 4 ore. «In un momento di grave crisi aziendale e di crescente ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.