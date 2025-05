La Cpi alla Libia | Arrestate o consegnateci Al-Masri

La Corte penale internazionale ha chiesto alla Libia di arrestare il generale Njeem Osama Elmasry, conosciuto come Al-Masri. O di consegnarlo. «Noto anche come Osama Almasri Njeem, è accusato di essere stato a capo di strutture carcerarie a Tripoli, dove migliaia di persone sono state detenute per periodi prolungati. Presumibilmente responsabile dei crimini di guerra di oltraggi alla dignita’ personale; trattamento crudele; tortura; stupro e violenza sessuale; e omicidio, commessi nel carcere di Mitiga dal 15 febbraio 2015 in poi; nonchĂ© dei crimini contro l’umanitĂ di reclusione; tortura; stupro e violenza sessuale; omicidio; e persecuzione, commessi nel carcere di Mitiga dal 15 febbraio 2015 in poi», si legge nel comunicato della Corte. Il procuratore della Cpi Karim Khan ha dichiarato in un briefing al consiglio di sicurezza dell’Onu che è stato «emesso un mandato di arresto ma lui è fuggito ed è tornato in Libia passando per l’Italia». 🔗Leggi su Open.online

