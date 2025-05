' La corruzione e il malaffare si combattono con l' esempio'

...della legalità. A Sant’Elia Fiumerapido, il generale Angelosanto ha ispirato una lezione significativa, evidenziando come l'esempio possa essere l'arma più potente contro la corruzione e il malaffare. Una mattinata ricca di emozioni ha unito giovani e adulti, offrendo non solo memoria, ma anche un forte messaggio di speranza e impegno civile.

“Volti e avventure della lotta alle mafie e alla corruzione”. A Sant’Elia Fiumerapido una lezione di legalità con il generale Angelosanto. Commozione e coraggio tra i banchi di scuola Una mattinata carica di emozione, memoria e speranza. Un momento che ha unito generazioni diverse nel nome. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - 'La corruzione e il malaffare si combattono con l'esempio'

