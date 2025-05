La Coppa Italia è un supplizio per il Milan che è come un cerino si accende e subito si spegne CorSera

La Coppa Italia si trasforma in un incubo per il Milan, che si presenta in finale come un cerino brillante ma subito spento. Il Corriere della Sera analizza la sconfitta 1-0 contro il Bologna, che dopo 51 anni si aggiudica il trofeo. Tra delusione dei tifosi, critiche a Cardinale e le incertezze sul futuro, il regno di Conceicao sembra concluso.

Il commento del Corriere della Sera sulla prestazione del Milan in finale di Coppa Italia, sconfitta per 1-0 dal Bologna che conquista il trofeo dopo 51 anni. I tifosi del Milan contro Cardinale, Ibra scuote la testa. Il regno di Conceicao è finito. Sul Corriere della Sera si legge: Una sconfitta, quella rossonera, che non ammette repliche. Il Milan è come un cerino, si accende subito e si spegne troppo in fretta. Un quarto d’ora di buone intenzioni e poi niente, notte fonda. La squadra specialista in rimonte, una volta sotto, colpita da Ndoye a inizio ripresa, non ha nessun tipo di reazione e non tira neppure una volta in porta. I tifosi cantano contro Cardinale, in questo mercoledì che è un supplizio. Ibra scuote la testa in tribuna. Il regno di Conceicao è finito. La ricostruzione può cominciare. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Coppa Italia è un supplizio per il Milan che è come un cerino, si accende e subito si spegne (CorSera)

